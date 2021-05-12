Рада Безпеки ООН збереться на нараду через ізраїльсько-палестинський конфлікт

Рада Безпеки ООН вдруге за три дні проведе екстрену закриту консультацію, щоб обговорити триваючу ескалацію конфлікту між Ізраїлем і Полестіною. Нараду планують провести 12 травня.

Зазначається, що такі засідання для обговорення регіональних конфліктів проходять постійно, але проведення двох зборів за три дні - рідкість. Для проведення закритих консультацій потрібна згода всіх 15 країн-членів.

За словами дипломата Ради безпеки, проведення в середу засідання було запитано місіями Китаю, Норвегії та Тунісу.

Норвегія знову буде прагнути заручитися схваленням всіх членів, щоб виступити зі спільною заявою щодо триваючого насильства.

Місія США була єдиною, хто не підтримав заяву Норвегії, зроблену в понеділок, і запобігла його публікації.