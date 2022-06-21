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Радбез ООН проведе у вівторок засідання щодо України: що обговорюватимуть

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Нью-Йорк, Вівторок 21 червня 2022 04:30
Радбез ООН проведе у вівторок засідання щодо України: що обговорюватимуть Фото: постійний представник України при ООН Сергій Кислиця (скріншот / youtube. com)
Автор: Артур Родивилов

У вівторок, 21 червня, Рада безпеки ООН розгляне проблему підбурювання до насильства як одну з причин російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Очікується, що члени Радбезу і представники запрошених країн зроблять заяви про причини війни, зокрема про роль, яку в її розв'язуванні зіграли пропаганда і мова ненависті в Росії.

Ініціювала розгляд цього питання Албанія, що головує в Радбезі в червні.

Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом). Як повідомили в Постійному представництві України при ООН, намічено виступ посла нашої країни при цій організації Сергія Кислиці.

Нагадаємо, у квітні постпред РФ Василь Небензя в Раді Безпеки ООН визнав, що Росія веде війну в Україні, а не так звану "спецоперацію".

Ще в лютому Російська Федерація наклала вето на резолюцію ООН з вимогою припинити війну проти України. Причому нібито імовірний союзник Росії - Китай не голосував проти, а утримався.

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