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Радбез ООН наступного тижня обговорить запуски ракет КНДР

Новость на русском → Субота 27 березня 2021 08:48
Радбез ООН наступного тижня обговорить запуски ракет КНДР Фото: Рада безпеки ООН обговорить запуск ракет КНДР (GettyImages)
Автор: Ігор Литвиненко

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй у вівторок, 30 березня, обговорить пуски ракет Північної Кореї (КНДР). Ситуацію буде обговорювати комітет Ради безпеки щодо санкцій.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Засідання Радбезу ООН буде неофіційним. Його проведення зажадали п'ять країн-учасниць - Франція, Великобританія, Ірландія, Норвегія і Естонія.

Нагадаємо, минулої неділі Північна Корея провела пуск двох ракет малої дальності. При цьому в КНДР не коментували свої ракетні пуски, що призвело до здивування офіційних посадових осіб США та Південної Кореї, оскільки Пхеньян привертає увагу до подібних подій.

ще Через кілька днів у КНДР заявили про проведення запуску новій тактичної ракети. Також у Північній Кореї підтвердили, що в неділю проводився пуск двох крилатих ракет.

Після цього президент США Джо Байден заявив, що Штати будуть реагувати належним чином у разі, якщо Північна Корея буде вдаватися до ескалації.

Пізніше в Північній Кореї заявили, що запуск ракет був самообороною на тлі проведення спільних військових навчань США і Південної Кореї.

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