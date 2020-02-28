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Загороднюк про ескалацію в Ідлібі: дії РФ становлять загрозу для всього світу

Новини » Політика     28.02.2020 - 15:18
Загороднюк про ескалацію в Ідлібі: дії РФ становлять загрозу для всього світу
Фото: Андрій Загороднюк (РБК-Україна)

Міністр оборони України обговорив з турецьким колегою ескалацію в Ідлібі

Дії Російської Федерації у сирійському Ідлібі не мають кордонів та несуть загрозу всьому світу. Про це у Facebook заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає РБК-Україна.

Загороднюк повідомив, що обговорив загострення ситуації в Ідлібі з турецьким колегою Хулусі Акаром.

"Висловив співчуття з приводу загибелі та поранення турецьких військових внаслідок обстрілу, скоєного режимом Башара Асада за підтримки збройних сил Росії в Сирійській Арабській Республіці. Ми поділяємо почуття скорботи з усіма, хто втратив рідних і близьких під час тих трагічних подій", - сказав Загороднюк.

Сьогодні вранці говорив по телефону з Міністром національної оборони Турецької Республіки паном Хулусі Акаром. Висловив...

Опубліковано Андрій Загороднюк Пʼятниця, 28 лютого 2020 р.

Міністр зазначив, що Україна як ніхто розуміє, що таке втрачати людей у війні з РФ, оскільки вже шостий рік українські військові гинуть від дій Росії на Донбасі.

"Вчорашня жахлива трагедія вкотре засвідчила, що дії Російської Федерації не мають кордонів та становлять загрозу для всього світу", - заявив Загороднюк.

Нагадаємо, увечері 27 лютого сирійські урядові війська, союзником яких є Росія, нанесли авіаудар по колоні армії Туреччини. За останніми даними, в результаті удару загинули 34 турецьких військових, ще 36 отримали поранення.

РБК-Україна слідкує за ескалацією конфлікту Туреччини проти Сирії, яку підтримує російська сторона.

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