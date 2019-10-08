Туреччина ухвалила рішення про продовження військових операцій в Сирії та Іраку

Фото: турецькі військові у Сирії (twitter/dw)

Перебування турецьких військ в Сирії та Іраку продовжили до 30 жовтня 2020 року

Турецький парламент прийняв рішення про продовження військових операцій на території Сирії та Іраку до 30 жовтня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DailySabah.

Рішення було прийнято після того, як міністерство національної оборони оголосило, що Туреччина завершила всі приготування до військової операції в районі на схід від річки Євфрат у Сирії для створення безпечної зони.

"Створення безпечної зони - коридору світу, має важливе значення для безпеки сирійців, стабільності та миру в регіоні. Сили безпеки Туреччини ніколи не допустять створення терористичного коридору на наших кордонах. Усі приготування до операції завершені", - йдеться в повідомленні міністерства.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про виведення військ з північної частини Сирії, де Туреччина планує зробити безпечну зону. При цьому, він пригрозив президенту Туреччини Раджепу Ердогану у випадку "заборонених" дій знищенням турецької економіки.

Також повідомлялося, що Великобританія застерегла Туреччину від військових дій в Сирії. За словами міністра закордонних справ Британії Ендрю Меррисона, готується вторгнення турецьких військ на територію Сирії викликають серйозну стурбованість Лондона.