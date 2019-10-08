ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Туреччина ухвалила рішення про продовження військових операцій в Сирії та Іраку

Новини » В світі    08.10.2019 - 21:33
Туреччина ухвалила рішення про продовження військових операцій в Сирії та Іраку
Фото: турецькі військові у Сирії (twitter/dw)

Перебування турецьких військ в Сирії та Іраку продовжили до 30 жовтня 2020 року

Турецький парламент прийняв рішення про продовження військових операцій на території Сирії та Іраку до 30 жовтня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DailySabah.

Рішення було прийнято після того, як міністерство національної оборони оголосило, що Туреччина завершила всі приготування до військової операції в районі на схід від річки Євфрат у Сирії для створення безпечної зони.

"Створення безпечної зони - коридору світу, має важливе значення для безпеки сирійців, стабільності та миру в регіоні. Сили безпеки Туреччини ніколи не допустять створення терористичного коридору на наших кордонах. Усі приготування до операції завершені", - йдеться в повідомленні міністерства.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про виведення військ з північної частини Сирії, де Туреччина планує зробити безпечну зону. При цьому, він пригрозив президенту Туреччини Раджепу Ердогану у випадку "заборонених" дій знищенням турецької економіки.

Також повідомлялося, що Великобританія застерегла Туреччину від військових дій в Сирії. За словами міністра закордонних справ Британії Ендрю Меррисона, готується вторгнення турецьких військ на територію Сирії викликають серйозну стурбованість Лондона.

У районі операції Туреччини в Сирії перебувають 50 військових США, - Трамп Туреччина завдала удару по курдській базі в Сирії
Новини України ТурцияІракВійна в Сирії
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся