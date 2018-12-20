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У США понад 500 священиків звинуватили в сексуальному насильстві над дітьми

Новини » Надзвичайні події    20.12.2018 - 22:01
У США понад 500 священиків звинуватили в сексуальному насильстві над дітьми
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Деякі справи стосуються священиків, які вже померли

Генеральна прокуратура штату Іллінойс (США) опублікувала доповідь за підсумками розслідування сексуального насильства з боку духовенства, в якому повідомила про 500 священиків, яких звинуватила в сексуальному насильстві над дітьми. Про це повідомлять РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Єпархії Іллінойсу оприлюднили імена лише 185 священиків, яких, на думку церкви, обгрунтовано звинуватили в сексуальному насильстві над дітьми. Але прокуратура з'ясувала, що церква отримала скарги на більш ніж 500 священнослужителів, але змовчала про це. Деякі справи стосуються священиків, які вже померли.

Нагадаємо, 16 серпня генпрокурор штату Пенсільванія звинуватив священиків у педофілії у більше тисячі випадків. Розслідування тривало два роки і було засноване на секретних документах з архівів єпархій, серед яких були і визнання, що написані священиками від руки. Прокурор заявив, що це найбільше розслідування сексуального насильства за всю історію США.

Раніше повідомлялося, що радника Папи Римського звинуватили в сексуальних домаганнях. За інформацією поліції, надійшло кілька заяв від постраждалих в австралійському штаті Вікторія, де Пелл був священиком у 1970-х роках.

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