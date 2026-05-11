Соцслужбы не замечали? В Киеве разоблачили ужасные условия жизни человека с тяжелой инвалидностью

В Киеве человек с тяжелой инвалидностью не один год жил без посторонней помощи и, вероятно, без должного внимания со стороны социальных служб. Проблему заметили после пожара в квартире этого человека.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Павла Сушко.
Главное:
По словам нардепа, пожар произошел 8 мая в квартире на улице Лаврухина в Киеве. Там проживал недееспособный человек с тяжелой инвалидностью, который был полностью зависим от посторонней помощи. После инцидента Сушко заявил о возможной бездеятельности социальных служб и призвал к проверке.
К депутату обратились жители дома.
После прибытия спасателей и соседей, как отмечает Сушко, выяснилось, что человек долгое время жил в квартире, заваленной мусором.
Заваленная мусором квартира (фото: Павел Сушко)
Нардеп заявил, что ситуация вызывает серьезные вопросы к системе социального сопровождения и работы профильных служб. По его словам, человек жил в таких условиях годами, а проблему заметили только после пожара.
Депутат подчеркнул, что такое положение вещей представляло опасность не только для самого человека, но и для других жителей дома.
Также он поставил под сомнение эффективность социального сопровождения в этом случае и заявил, что фактической помощи человек не получал.
Народный депутат призвал отреагировать на ситуацию:
На момент публикации официальной информации от столичных властей или соцслужб по этой ситуации нет.
