Общество Образование Деньги Изменения Экология

Соцслужбы не замечали? В Киеве разоблачили ужасные условия жизни человека с тяжелой инвалидностью

18:09 11.05.2026 Пн
3 мин
Проблема получила огласку после пожара у недееспособного лица
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Киеве человек с тяжелой инвалидностью оказался без помощи (Getty Images)

В Киеве человек с тяжелой инвалидностью не один год жил без посторонней помощи и, вероятно, без должного внимания со стороны социальных служб. Проблему заметили после пожара в квартире этого человека.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Павла Сушко.

Главное:

  • Инцидент в столице: 8 мая в квартире на улице Лаврухина в Киеве произошел пожар, который разоблачил ужасные условия проживания человека с тяжелой инвалидностью.
  • Состояние жилья: Спасатели и соседи обнаружили, что недееспособный человек годами жил одиноко в квартире, полностью заваленной бытовым мусором.
  • Обвинения в бездействии: Нардеп Павел Сушко заявил, что социальные службы фактически игнорировали человека, который был полностью зависим от посторонней помощи.
  • Угроза для окружающих: Антисанитария и захламленность квартиры годами создавали риск пожара, что в итоге и произошло, поставив под удар весь многоквартирный дом.
  • Обращение к властям: Депутат направил запросы в Минсоцполитики, КГГА и омбудсмену с требованием провести проверку работы профильных служб.
  • Отсутствие реакции: Пока официальных комментариев от киевской власти или представителей системы социальной защиты по этой ситуации нет.
  • Дальнейшие шаги: Правоохранительные органы должны дать оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за социальное сопровождение пострадавшего человека.

Что произошло

По словам нардепа, пожар произошел 8 мая в квартире на улице Лаврухина в Киеве. Там проживал недееспособный человек с тяжелой инвалидностью, который был полностью зависим от посторонней помощи. После инцидента Сушко заявил о возможной бездеятельности социальных служб и призвал к проверке.

К депутату обратились жители дома.

После прибытия спасателей и соседей, как отмечает Сушко, выяснилось, что человек долгое время жил в квартире, заваленной мусором.

Заваленная мусором квартира (фото: Павел Сушко)

Нардеп раскритиковал работу соцслужб

Нардеп заявил, что ситуация вызывает серьезные вопросы к системе социального сопровождения и работы профильных служб. По его словам, человек жил в таких условиях годами, а проблему заметили только после пожара.

Депутат подчеркнул, что такое положение вещей представляло опасность не только для самого человека, но и для других жителей дома.

Также он поставил под сомнение эффективность социального сопровождения в этом случае и заявил, что фактической помощи человек не получал.

К кому обратились после инцидента

Народный депутат призвал отреагировать на ситуацию:

  • Министерство социальной политики;
  • представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека;
  • Киевскую городскую государственную администрацию;
  • правоохранительные органы.

На момент публикации официальной информации от столичных властей или соцслужб по этой ситуации нет.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в приложении "Резерв+" запустили онлайн-оформление отсрочки от мобилизации для родителей детей с инвалидностью. Услуга доступна для родителей несовершеннолетних детей с инвалидностью и совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы.

Также мы писали, что Кабмин утвердил порядок компенсации за переоборудование автомобилей для людей с инвалидностью и лиц с ограничениями повседневного функционирования. Государство будет возмещать фактические расходы на адаптацию авто, но не более 50 тысяч гривен.

