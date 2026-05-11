Соцслужбы не замечали? В Киеве разоблачили ужасные условия жизни человека с тяжелой инвалидностью

Главное: Инцидент в столице: 8 мая в квартире на улице Лаврухина в Киеве произошел пожар, который разоблачил ужасные условия проживания человека с тяжелой инвалидностью.

8 мая в квартире на улице Лаврухина в Киеве произошел пожар, который разоблачил ужасные условия проживания человека с тяжелой инвалидностью. Состояние жилья: Спасатели и соседи обнаружили, что недееспособный человек годами жил одиноко в квартире, полностью заваленной бытовым мусором.

Спасатели и соседи обнаружили, что недееспособный человек годами жил одиноко в квартире, полностью заваленной бытовым мусором. Обвинения в бездействии: Нардеп Павел Сушко заявил, что социальные службы фактически игнорировали человека, который был полностью зависим от посторонней помощи.

Нардеп Павел Сушко заявил, что социальные службы фактически игнорировали человека, который был полностью зависим от посторонней помощи. Угроза для окружающих: Антисанитария и захламленность квартиры годами создавали риск пожара, что в итоге и произошло, поставив под удар весь многоквартирный дом.

Антисанитария и захламленность квартиры годами создавали риск пожара, что в итоге и произошло, поставив под удар весь многоквартирный дом. Обращение к властям: Депутат направил запросы в Минсоцполитики, КГГА и омбудсмену с требованием провести проверку работы профильных служб.

Депутат направил запросы в Минсоцполитики, КГГА и омбудсмену с требованием провести проверку работы профильных служб. Отсутствие реакции: Пока официальных комментариев от киевской власти или представителей системы социальной защиты по этой ситуации нет.

Пока официальных комментариев от киевской власти или представителей системы социальной защиты по этой ситуации нет. Дальнейшие шаги: Правоохранительные органы должны дать оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за социальное сопровождение пострадавшего человека.

Что произошло

По словам нардепа, пожар произошел 8 мая в квартире на улице Лаврухина в Киеве. Там проживал недееспособный человек с тяжелой инвалидностью, который был полностью зависим от посторонней помощи. После инцидента Сушко заявил о возможной бездеятельности социальных служб и призвал к проверке.

К депутату обратились жители дома.

После прибытия спасателей и соседей, как отмечает Сушко, выяснилось, что человек долгое время жил в квартире, заваленной мусором.

Заваленная мусором квартира (фото: Павел Сушко)

Нардеп раскритиковал работу соцслужб

Нардеп заявил, что ситуация вызывает серьезные вопросы к системе социального сопровождения и работы профильных служб. По его словам, человек жил в таких условиях годами, а проблему заметили только после пожара.

Депутат подчеркнул, что такое положение вещей представляло опасность не только для самого человека, но и для других жителей дома.

Также он поставил под сомнение эффективность социального сопровождения в этом случае и заявил, что фактической помощи человек не получал.

К кому обратились после инцидента

Народный депутат призвал отреагировать на ситуацию:

Министерство социальной политики;

представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека;

Киевскую городскую государственную администрацию;

правоохранительные органы.

На момент публикации официальной информации от столичных властей или соцслужб по этой ситуации нет.