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Дональд Трамп запустив власну соціальну мережу

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США , Понеділок 21 лютого 2022 14:47
Дональд Трамп запустив власну соціальну мережу Фото: Дональд Трамп запустив власну соціальну мережу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запустив власну соціальну мережу, яка отримала назву Truth Social. Втім, багато хто зіткнувся з проблемою під час реєстрації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Деякі користувачі заявили про проблеми під час спроби зареєструвати свій обліковий запис. Частина з них отримала повідомлення про те, нібито їх включили в список очікування через великий попит.

Деякий час соціальна мережа була доступна обмеженому колу людей, які взяли участь у тестуванні програми.

Соціальну мережу очолює колишній член Палати представників Девін Нуньєс. Компанія заявляє про свободу слова і планує таким чином привернути увагу користувачів, які вважають, що їх погляди придушуються на популярних платформах.

Повний запуск соціальної мережі запланований до кінця березня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що соціальну мережу Дональда Трампа планують запустити вже в березні поточного року.

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Дональд Трамп
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