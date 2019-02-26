Опитування впливають на уподобання українців перед виборами, - соціологи

За даними опитування, 43% українців довіряють даними соціологічних організацій

В Украине результаты социологических опросов влияют на электоральные предпочтения украинцев перед выборами. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Заложники рейтингов: как соцопросы влияют на результаты президентских выборов".

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), 43% опрошенных доверяют данным социологических организаций, которые давно работают. При этом 20% не доверяют.

Комментируя влияние результатов соцопросов на электоральные предпочтения, директор КМИС Владимир Паниотто отметил, что если люди видят отсутствие шансов на выход во второй тур у их кандидата, они не будут отдавать за него свой голос. Это же касается и парламентских выборов.

Директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина подтвердила тенденцию, что избиратели в таком случае предпочитают голосовать за партию, которая как минимум близка к избирательному барьеру. Она привела в пример результаты "Самопомочи" (2014) и "Свободы" (2012), которые по данным опросов слегка преодолевали проходной барьер, но на выборах получали хорошие результаты.

В то же время Паниотто уверен, что высокие рейтинги в опросах могут сыграть против кандидата или партия, так как это в некоторых случаях демотивирует избирателей. В качестве примеров приводится результат Виктора Януковича в 2004 году, за которого проголосовало меньше, чем ожидалось, а сторонники Виктора Ющенко более активно приняли участие в выборах.

Подобная ситуация наблюдалась и во время парламентской кампании 2014 года, когда часть сторонников "Блока Петра Порошенко" ввиду его высоких рейтингов переметнулась к "Народному фронту". По словам Ирины Бекешкиной, в этом случае данные исследований показали самое большое расхождение c итогами голосования за всю историю проведения предвыборных соцопросов в Украине.

Однако директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, напротив, считает, что влияние социологии на результаты выборов весьма незначительное и сами политики преувеличивают ее роль. Но, вместе с тем, социология может повлиять на выбор некоторых колеблющихся избирателей.

Напомним, ранее сообщалось, что президентский рейтинг в середине февраля возглавили три кандидата - Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Отметим, ранее также социологи оценили шансы партий попасть в следующий состав парламента.