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Соціологи оцінили шанси партій потрапити до наступного складу парламенту

Новини » Вибори 2019    25.02.2019 - 13:32
Соціологи оцінили шанси партій потрапити до наступного складу парламенту
Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Подолати бар’єр можуть не менше шести політичних сил

Якщо б парламентські вибори в Україні проводилися в середині лютого, найвищі шанси подолати 5%-вий бар’єр мали б шість партій. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

У середині лютого найвищий рейтинг мають партії "Слуга народу" (за неї готові проголосувати 22,7% тих, хто піде на вибори і визначився з партією), "Батьківщина" (16,6%), "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (16,2%), "Опозиційна платформа - "За життя" (11,4%), "Громадянська позиція" (6,0%), "Радикальна партія" (5,7%).

Соціологи оцінили шанси партій потрапити до наступного складу парламентуwww.kiis.com.ua

КМІС провів власне опитування 8 по 20 лютого 2019 року серед 2042 респондентів по всій території України за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування  Центру Разумкова, якщо б парламентські вибори в Україні проводилися на початку лютого, найвищі шанси подолати п’ятивідсотковий бар’єр  мали б шість політичних сил. 

Відзначимо, чергові парламентські вибори в Україні повинні пройти в жовтні 2019 року. Позачергові парламентські вибори пройшли в Україні 26 жовтня 2014 року. За партійними списками на них переміг "Народний фронт", отримавши 22,14% голосів виборців. За "Блок Петра Порошенка" проголосували 21,81%, "Самопоміч" отримала 10,97%, "Опозиційний блок" - 9,43%, "Радикальна партія Олега Ляшка" - 7,44%, "Батьківщина" - 5,68%. Інші партії не подолали 5%-й бар'єр.

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