Рівень довіри до Зеленському увійшов у негативну зону

Вперше після виборів Зеленському не довіряють більшість українців
Наприкінці червня 2020 року президенту Володимиру Зеленському не довіряло більше українців (50,9%), ніж довіряло (41%). Ще у квітні президент зберігав позитивний баланс довіри.
Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
За даними опитування, українці не довіряють усім політикам, які були представлені в списку:
Дослідження проведене Центром Разумкова з 17 по 24 червня 2020 року методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Було опитано 2017 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, наприкінці червня 2020 року рейтинг президента Володимира Зеленського впав до 35%.
Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, якби наприкінці червня в Україні проходили дострокові вибори у Верховну раду, 5%-ий бар'єр подолали б чотири партії.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Олександр Білоус