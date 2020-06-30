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Рівень довіри до Зеленському увійшов у негативну зону

Новини » Політика     30.06.2020 - 12:21
Рівень довіри до Зеленському увійшов у негативну зону
Фото: Володимир Зеленський та Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вперше після виборів Зеленському не довіряють більшість українців

Наприкінці червня 2020 року президенту Володимиру Зеленському не довіряло більше українців (50,9%), ніж довіряло (41%). Ще у квітні президент зберігав позитивний баланс довіри.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, українці не довіряють усім політикам, які були представлені в списку:

  • голові Верховної ради Дмитру Разумкову довіряють 32,4%, не довіряють - 48,2%,
  • лідеру партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрію Бойку - відповідно 18,3% і 70,0%,
  • лідеру партії "Голос" Святославу Вакарчуку - відповідно 20% і 64%,
  • лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку - відповідно 16,9% і 77,0%,
  • лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко - відповідно 14,4% і 79,2%,
  • міністру внутрішніх справ Арсену Авакову - відповідно 12,6% і 76,6%,
  • прем'єр-міністру Денису Шмыгалю - відповідно 8,2% і 49,5%,
  • генеральному прокурору Ірині Венедиктовій відповідно 11,9% і 60,9%,
  • керівникауОфісу президента Андрію Єрмаку - відповідно 6,9% і 50,5%

Рівень довіри до Зеленському увійшов у негативну зону

Дослідження проведене Центром Разумкова з 17 по 24 червня 2020 року методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Було опитано 2017 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, наприкінці червня 2020 року рейтинг президента Володимира Зеленського впав до 35%.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, якби наприкінці червня в Україні проходили дострокові вибори у Верховну раду, 5%-ий бар'єр подолали б чотири партії.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Володимир Зеленськийопросрейтинг
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