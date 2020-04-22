Соціологи заміряли рівень депресії українців на карантині

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Віддалена робота викликає почуття тривоги і паніки

З початку карантину в українців присутні ознаки депресії, тривожності, паніки, втоми і розладів сну. Про це свідчать дані третьої хвилі опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

У порівнянні з попередніми двома хвилями (І хвиля - 27-28 березня, II хвиля - 3-4 квітня) помітне незначне зростання депресії і падіння тривожності. Рівні паніки, втоми і розладів сну залишилися на тому ж рівні.

В динаміці помітне зростання розладів сну у представників середніх вікових груп (30-49 років) і втоми у респондентів передпенсійного віку (50-59 років). Незважаючи на це, серед останніх фіксується зниження рівня тривоги. Така ж тенденція і серед старших, відзначають соціологи.

Жінки продовжують демонструвати високий рівень всіх емоційних показників, ніж чоловіки. В динаміці за цей час у жінок помітне зниження рівня тривоги - вони краще адаптувалися і звикли до змін. У чоловіків фіксується зростання показників депресії і розлади сну, які міцно пов'язані між собою.

Серед тих, хто має роботу, помітні низькі показники розладів сну і депресії. Також серед тих, хто працює у віддаленому режимі рівень тривоги і паніки вище, ніж у тих, хто ходить на роботу.

Опитування повела Соціологічна група "Рейтинг". Вибіркова сукупність: ІІІ хвиля (10-12.04.2020) - 1627 респондентів у віці від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 4%. Інтернет опитування методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) здійснено на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", під час карантину в Україні впав рівень щастя.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", з початку карантину, оголошеного через пандемію коронавірусу, серед українців значно зросла частота перегляду новин: 49% почали стежити за ним частіше. Крім того, 38% опитаних зазначили, що стали частіше дивитися фільми та серіали, 35% - прибирати вдома, 32% - готувати їжу.