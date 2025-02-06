Социологи зафиксировали изменения в настроениях украинцев по отношению к войне

Большинство респондентов (69%) продолжают верить в способность Украины отразить нападение России. Однако люди все чаще заявляют об усталости от войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг ".

Вера в победу Украины за последний год существенно не изменились, у 24% опрошенных она увеличилась, у 23% уменьшилась, у 49% - не изменились.



Результаты качественного исследования

Как отмечают социологи, перспективы решения войны выглядят достаточно размытыми и неопределенными, люди находятся в постоянном напряжении. Независимо от возраста, пола и региона, респонденты устали, чувствуется много апатии. Признают, что боевой подъем, который возник в начале войны, сейчас несколько угас.

"В целом стоит говорить не столько о вере в победу, как о желании веры в победу. Все чаще звучит нарратив о скорейшем окончании войны любым способом. Само определение победы также претерпело изменения - теперь это уже не о возвращении к границам 1991 года, а скорее об окончании острой фазы войны и прекращении продвижения врага вглубь страны", - заявили авторы исследования.

Социологическая группа "Рейтинг" начала серию периодических всеукраинских социологических исследований. Они касаются различных аспектов жизни украинцев во время войны: общего состояния дел, видения будущего, восприятия региона, факторов сплочения и разъединения и тому подобное.

В первой волне (20 ноября - 4 декабря 2024 года) был проведен комбинированный опрос, который состоял из двух этапов: телефонный опрос: общенациональная выборка (2000 респондентов) + дополнительные подвыборки для 9-х прифронтовых и приграничных областей (по 400 респондентов каждая). Всего - 5600 респондентов.

Погрешность - не более 2,2% для выборки 2000 респондентов и не более 4,9% для подвыборок 400 респондентов.

Дополнительно в рамках первой волны исследования в течение 21-28 ноября 2024 года было проведено 6 фокус-групповых дискуссий с постоянными жителями прифронтовых (Запорожская, Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Черниговская, Сумская) и неприфронтовых областей, которые проживали на них до полномасштабного вторжения.