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Украинцы назвали главную цель России в войне

Украина, Вторник 11 марта 2025 10:40
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Украинцы назвали главную цель России в войне Фото: русские мечтают сделать все, как они любят (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Две трети украинцев (66%) считают, что целью России является уничтожение Украины и украинцев. В частности, 28% убеждены, что Россия хочет или осуществить физический геноцид украинцев, а 38% - захватить всю/большинство территории Украины и уничтожить украинскую государственность и нацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Кроме этого, еще 14% считают, что Россия хочет захватить всю или большинство территории и установить марионеточное правительство. Считают, что Россия хочет захватить весь Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области - 7%. Таким образом, 87% украинцев считают, что Россия не хочет останавливаться на уже оккупированных территориях.

Лишь 4% считают, что Россия стремится лишь сохранить уже оккупированные территории. И только 3% выбрали вариант, что Россия хочет только "денацифицировать" и демилитаризовать Украину. Остальные 7% затруднились ответить на вопрос.

Украинцы назвали главную цель России в войне

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, украинцы довольно гибкие и готовы обсуждать даже болезненные варианты завершения войны.

"В то же время украинцы готовы и дальше отстаивать свои "красные линии" (которые заключаются в выживании украинской нации, сохранении суверенитета и гарантиях безопасности) и точно не собираются просто складывать оружие и сдаваться на милость врагу", - добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос в течение 14 февраля - 4 марта 2025 года среди 1029 респондентов.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, 76% украинцев уверены, что все жители России ответственны за агрессию против Украины. Также большинство респондентов (59,5%) убеждены, что независимо от условий завершения нынешней войны с Россией, в будущем РФ снова будет атаковать Украину.

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