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Более 70% счастливых людей, несмотря на войну: что показали результаты опроса

15:35 07.09.2026 Пн
3 мин
Социологи объяснили, как происходит адаптация к жизни в условиях войны
aimg Татьяна Веремеева
Более 70% счастливых людей, несмотря на войну: что показали результаты опроса Фото: Украинцы чувствуют себя счастливыми, несмотря на войну (Getty Images)
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Большинство украинцев, несмотря на полномасштабную войну, считают себя счастливыми и за последние полтора года доля таких людей заметно возросла. В то же время, 16% респондентов назвали себя несчастливыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Счастливых украинцев стало больше

КМИС более 20 лет спрашивает украинцев, считают ли они себя счастливыми. В мае 2026 года 71% опрошенных ответили утвердительно:

  • 31% назвали себя однозначно счастливыми;
  • 40% ответили "скорее да, чем нет";
  • 11% не смогли однозначно определиться и сказали "и да, и нет";
  • 9% считают себя "скорее несчастливыми";
  • 7% - однозначно несчастливыми.

Таким образом, счастливых украинцев более чем втрое больше, чем несчастливых.

При этом показатель почти не изменился по сравнению с декабрем 2025 года - тогда счастливыми себя считали 69% опрошенных. В то же время, по сравнению с декабрем 2024 года, когда таковых было 58%, уровень счастья существенно вырос.

Интересно, что доля несчастливых за этот период практически не изменилась: в декабре 2024 года таких было около 16%, столько же - в мае 2026-го. Зато доля людей с ответом "и да, и нет" сократилась с 25% до 11%. То есть значительная часть украинцев перешла от неопределенной оценки своей жизни к более положительной.

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Кто в Украине чувствует себя счастливее

По данным КМИС, среди факторов, связанных с уровнем счастья - возраст, здоровье, благополучие и понимание смысла жизни. Также имеют значение образование, родственные и интимные отношения, дети, друзья, ощущение безопасности и оценка будущего.

С возрастом уровень счастья в Украине уменьшается. В мае 2026 года среди людей в возрасте до 40 лет счастливыми считали себя 75%, тогда как среди украинцев в возрасте 70 лет и старше - 60%.

Ощущение счастья также тесно связано с благополучием и здоровьем. Среди людей с очень низким достатком счастливыми были 48%, а среди наиболее обеспеченных - 91%. Аналогичная тенденция наблюдается по здоровью: среди тех, кто оценивает его как очень плохое или плохое, счастливыми были около 50%, а среди наиболее здоровых - 91%.

Еще один фактор - понимание смысла жизни. Среди тех, кто не знает, в чем он состоит, счастливыми себя назвали 41%, тогда как среди знающих - 79%.

Уровень счастья вернулся к показателю перед вторжением

В декабре 2021 года, за два месяца до полномасштабного вторжения России, 71% украинцев считали себя счастливыми. В 2024 году этот показатель снизился до 58%, однако в дальнейшем начал восстанавливаться: до 69% в декабре 2025 года и до 71% в мае 2026-го.

В КМИС отмечают, что конкретные причины такого роста это исследование установить не позволяет. Одним из возможных объяснений социологи называют психологическую адаптацию к длительной войне: люди приспосабливаются к новым условиям жизни, изменяют свои ожидания и критерии оценки собственной жизни.

В то же время, в КМИС подчеркивают: рост уровня счастья не означает, что объективные условия жизни украинцев стали легче. Война продолжается, люди продолжают испытывать потери, опасность, экономические трудности и психологическую нагрузку.

Ранее РБК-Украина писало, что уровень доверия украинцев к публичным деятелям существенно отличается в зависимости от их деятельности и роли во время войны. Самые высокие позиции в рейтингах традиционно занимают военные и представители оборонной сферы, в то время как часть политиков преобладает недоверие.

Также мы рассказывали, что украинцы во время войны все больше переживают о социально-экономических проблемах и будущем страны. Среди основных страхов граждан социологи называли бедность, проблемы в образовании и угрозу для будущего детей.

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