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Половина украинцев опасаются закулисных переговоров Запада с Москвой

Украина, Среда 03 июля 2024 14:57
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Половина украинцев опасаются закулисных переговоров Запада с Москвой Фото: половина украинцев опасаются договоренностей Запада с Путиным (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В мае 2024 года около половины украинцев (47%) опасались, что США могут вести переговоры о мирном соглашении с Россией без участия украинского правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Европейского совета по международным отношениям.

При этом 49% не опасаются тайных переговоров между Вашингтоном и Москвой.

Половина украинцев опасаются закулисных переговоров Запада с Москвой

Респондентам также предложили сделать выбор между сохранением суверенитета и возвращением территорий.

Данные показали, вариант "Украина теряет часть своей ныне оккупированной территории, но остается суверенной, со своей собственной армией и свободой выбора своих альянсов, таких как ЕС и НАТО" выбрали 45%.

Вариант "Украина возвращает себе оккупированную в настоящее время территорию, но соглашается на демилитаризацию и становится нейтральной страной, которая не может присоединяться к таким альянсам, как ЕС и НАТО" предпочли 26% опрошенных.

Половина украинцев опасаются закулисных переговоров Запада с Москвой

Напомним, по данным опроса КМИС, относительное большинство украинцев (49%) считают, что Запад продолжает поддерживать Украину. Однако 44% заявили, что Запад устал от Украины, а его поддержка слаба.

Около трети (34%) жителей 52 стран мира считают, что США, ЕС и НАТО сделали слишком мало, чтобы помочь Украине во время российского вторжения. При этом половина говорит, что США, ЕС и НАТО сделали достаточно для помощи Украине (46%), а 19% считают, что сделали слишком много.

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