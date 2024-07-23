Социологи узнали, сколько украинцев готовы к территориальным уступкам ради мира

По состоянию на май 2024 года 32% опрошенных считали, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий. В то же время большинство (55%) выступали против любых территориальных уступок России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

Как отмечают социологи, в период с мая 2022 года по май 2023 года ситуация была относительно стабильной: около 8-10% респондентов были готовы на территориальные уступки, а абсолютное большинство - 82-87% - стабильно выступали против уступок.

После мая 2023 года наблюдается постепенное возрастание доли тех, кто готов к территориальным уступкам. Так, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19%, в феврале 2024 года – до 26%, в мае 2024 года – до 32%.

Доля выступающих против территориальных уступок соответственно стабильно снижалась в указанный период.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 16-22 мая 2024 среди 1067 респондентов. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемые властями Украины.