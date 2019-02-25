Соціологи з'ясували, скільки українців підписали контракт з лікарем

Більшість з тих, хто підписав декларацію, поки що задоволені лікарем

В феврале 2019 года большинство украинцев уже подписали контракт с семейным доктором в рамках медицинской реформы. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Три четверти (75%) респондентов ответили "да" на вопрос "Вы или кто-либо в Вашей семьи подписал контракт с Вашим семейным врачом?" (из них 10,6% ответили, что сделали это в 2019 году, 64,5% - в 2018 году).

Еще 22% респондентов ответили "нет", а 3% не смогли ответить на вопрос. В октябре 2018 году 61,6% респондентов утверждали, что они или кто-то из членов семьи подписал контракт с семейным доктором.

http://kiis.com.ua

Среди тех, кто уже подписал контракт, 67,2% утверждают, что они в той или иной степени удовлетворены семейным врачом (из них 40,5% довольны, еще 26,7% - несколько довольны), в октябре 2018 году таких было 69,3% (из них 48,6% утверждали, что они довольны, 20,7% - что кое довольны). Не смогли ответить на вопрос - 21,3% респондентов, которые уже подписали контракт.

http://kiis.com.ua

КМИС провел опрос по заказу клиента с 8 по 20 февраля 2019 года среди 1032 респондентов по всей территории Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 4,7% для показателей близких к 50%, 4,1% - для показателей близких к 25%, 2,9% - для показателей близких к 10%, 2,1% - для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, средняя сумма расходов на лекарства и лечение за последний год среди тех, кто тратил какие-то средства на лекарства и лечение, составила 4 682 грн.

Отметим, что украинцы в целом плохо осведомлены относительно реформ в Украине. Меньше всего оказалось тех, кто ничего не знает о реформе системы здравоохранения ("ничего не знают" о ней лишь 13% респондентов).