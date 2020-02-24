Соціологи з'ясували ставлення українців до акцій проти евакуйованих з Китаю

Три чверті громадян (74%) не підтримали протести проти розміщення евакуйованих з Китаю українців, які відбулися 20 лютого у Полтавській області. Про це свідчать дані опитування проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 22-23 лютого 2020 року.

Підтримують такі дії лише 15% опитаних, 11% респондентів вагалися з оцінкою.

За даними опитування, чим вищий рівень освіти та доходів, тим вищий рівень несприйняття протестів проти евакуації. У регіональному розрізі найбільше тих, хто не підтримав такі дії, на Півдні країни (80%).

Опитування проведене Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 22-23 лютого 2020 року серед 1200 респондентів по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

Нагадаємо, 20 лютого в медцентр "Нові Санжари" доставили евакуйованих українців з китайського Уханя. При цьому місцеві жителі влаштували акцію протесту, намагаючись не пустити автобуси з евакуйованими на територію населеного пункту.

У результаті зіткнень між демонстрантами і правоохоронцями постраждали 10 осіб - 9 силовиків та 1 цивільний. Також поліція затримала 24 учасники акцій протестів, 23 з яких були відпущені. При цьому були відкриті п'ять кримінальних справ.