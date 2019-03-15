Соціологи з'ясували частку україномовних і російськомовних українців

Повністю україномовним є тільки Захід країни

В начале 2019 года 46% украинцев со своими ближайшими родственниками (родители, бабушки и дедушки, родные братья и сестры) говорили преимущественно или только на украинском языке (в т.ч. 32,4% говорили исключительно на украинском языке). Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, преимущественно или только на русском языке говорят 28,1% украинцев (в т.ч. 15,8% говорят только на русском языке).

Еще 24,9% украинцев в равной степени говорят на украинском и русском языках.

На других языках говорят 0,2%, затруднились или отказались ответить на вопросы - 0,7%

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Киевский международный институт социологии провел опрос по заказу клиента с 28 февраля по 11 марта 2019 года среди 2004 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 4,7% для показателей близких к 50%, 4,1% - для показателей близких к 25%, 2,9% - для показателей близких к 10%, 2,1% - для показателей близких к 5%.

Напомним, в феврале 2019 года считали, что Украина и Россия должны объединиться в одно государство, 4% украинцев и 17% жителей России.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в августе 2018 года почти половина украинцев (44%) считали себя европейцами.