Соціологи склали портрет виборців Зеленського і Порошенка

Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вибір не залежав від статі, але місце проживання і вік мали суттєвий вплив

Організатори Національного екзит-полу, який проводився під час першого туру виборів 2019, підбили підсумки голосування 31 березня. Результати були оголошені сьогодні на прес-конференції, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За даними екзит-полу, переможцем майже в усіх регіонах, за винятком Західного, став Володимир Зеленський. А от у Західному регіоні перше місце посів Петро Порошенко (25,5%), другий Зеленський (22%).

У населених пунктах різного типу першість має Зеленський, найбільше - у містах з населенням від 100 тис жителів (39%), найменше - у селах (27%). В обласних центрах найбільше голосів зібрав Зеленський (31,5%), далі - Порошенко (21%).

У виборі чоловіків і жінок відмінності загалом незначні: і чоловіки, і жінки рівною мірою віддали перевагу Зеленському (31%), а от Порошенка дещо більше підтримали чоловіки (19% чоловіків і 17% жінок).

Зеленський є лідером серед виборців майже в усіх вікових групах виборців, за винятком найстаршої, виборців за 60 років. У групі наймолодших, 18-29 років, за Зеленського проголосувало 57% виборців. За Порошенка - 14% У групі виборців 30-39 років Зеленський теж є явним лідером (45%), далі -Порошенко (17%). У групі 50-59 років Зеленський має майже 22% голосів, Порошенко - 19%.

Зеленський є лідером в усіх освітніх групах, особливо - серед виборців з незакінченою вищою освітою (власне, це студенти). У групі виборців з вищою освітою у Зеленського 31% голосів, Порошенка - 22%.

Нагадаємо, за даними Національного екзит-полу, який провели фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова, у першому турі найбільше голосів набрали Володимир Зеленський (30,6%) і Петро Порошенко (17,8%

Відзначимо, за офіційними даними Центральної виборчої комісії, у першому турі президента України, які відбулися 31 березня, за Володимира Зеленського віддали свої голоси 30,14% виборців, за Петра Порошенка - 15,95%.