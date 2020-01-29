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Рейтинг "Європейської солідарності" виріс, а у "Голоса" знизився, - опитування

Новини » Політика     29.01.2020 - 14:51
Рейтинг "Європейської солідарності" виріс, а у "Голоса" знизився, - опитування
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рівень підтримки у "Слуги народу", ОПЗЖ та "Батьківщини" залишилися на тому ж рівні

Поточні рейтинги партій "Слуга народу", ОПЗЖ і "Батьківщина" серед громадян залишилися близькими до їхніх результатів на виборах до Верховної Ради 21 липня, тоді як рівень підтримки "Європейської солідарності" виріс у півтора рази, а у "Голосу" просів більш ніж на половину. Про це свідчать підсумки дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, що тривало з 17 до 21 січня на замовлення OBOZREVATEL, передає РБК-Україна.

Так, згідно з результатами опитування, якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, ті громадяни, що мають намір взяти в них участь і вже визначилися зі своїм голосом, найчастіше віддали б його за партію:

  • 45,4% – "Слуга народу".

  • 13,8% – "Опозиційна платформа – За життя".

  • 12,3% – "Європейська солідарність".

  • 8% – ВО "Батьківщина".

  • 5,2% – "Сила і честь".

  • 2,9% – "Громадянська позиція".

  • 2,9% – Радикальна партія Олега Ляшка.

  • 2,5% – "Голос".

  • 2,2% – "Українська стратегія Гройсмана".

  • 1,6% – ВО "Свобода".

  • 0,9% – "Опозиційний блок".

  • 0,6% – "Національний корпус".

  • 0,5% – "Партію Шарія".

  • 1,1% – інші політсили.

Практично у всіх макрорегіонах "Слуга народу" є лідером електоральних симпатій. У західних і центральних областях друге місце посідає "Європейська солідарність", а третє – ВО "Батьківщина". На сході й півдні другий показник має "Опозиційна платформа – За життя".

Зазначимо, що під час проведеного опитування було враховано думку 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Вибірка репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Її теоретична похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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