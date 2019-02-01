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Соціологи сумніваються в ефективності компроматів перед виборами

Новини » Вибори 2019    01.02.2019 - 10:13
Соціологи сумніваються в ефективності компроматів перед виборами
Фото: Ірина Бекешкіна (РБК-Україна)

Бекешкіна вважає, що українці звикли до компроматів на політиків

На сьогоднішній день публікація компроматів на конкурентів перед президентськими виборами малоефективна. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла керівник Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

За її словами, приблизно 10% виборців визначаються з підтримкою кандидата в останній тиждень перед виборами. У той же час раніше на їх вибір могла вплинути публікація компромату.

"Раніше компромат діяв більше, а зараз люди вже настільки до цього звикли, при загальній думці "політики всі однакові" жодний компромат вже особливо не діє. Люди думають: "Всі погані, але мій кандидат трохи кращий, або хоча б не такий поганий. А якщо на нього ллють бруд, то брешуть, напевно". Що такого можна придумати, щоб це радикально вплинуло на підсумки виборів, уявити складно", - зазначила Бекешкіна.

Нагадаємо, раніше опитування Соціологічної групи "Рейтинг" показав, що три чверті українців планують голосувати на президентських виборах.

Відзначимо, за даними Інституту соціології НАНУ, тільки 8% українців згодні підтримати переселенця з Донбасу в якості президента країни.

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