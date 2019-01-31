Три чверті українців планують голосувати на президентських виборах

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

На минулих виборах 2014 року явка була майже 60%

Три чверті українців (74%) можуть проголосувати на президентських виборах, які відбудуться 31 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічною групи "Рейтинг".

За даними опитування, 32% респондентів однозначно прийдуть на виборчі дільниці, 42% - скоріше прийдуть, 12% точно не голосуватимуть, 5% - скоріше ні і 9% не визначилися.

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Дослідження проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (IRI) з 13 по 27 грудня 2018 року серед 2400 респондентів по всій території України за виключенням окупованих Росією територій. Допустима похибка не перевищує 2,0%. Коефіцієнт досяжності респондентів - 62,7%.

Нагадаємо, чергові президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія вже зареєструвала 26 кандидатів.

На позачергових виборах президента, які відбулися 25 травня 2014 року взяли участь 59,48 % виборців. Вже в першому турі переміг Петро Порошенко з результатом 54,70% голосів.