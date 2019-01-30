Менше 10% українців згодні обрати президентом переселенця з Донбасу

Фото: Центральна виборча комісія (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці не завжди довіряють переселенцям з Донбасу

Лише 8% українців згодні допустити вимушеного переселенця з Донбасу в якості президента країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу Інституту соціології НАНУ.

Крім того, близько 10% українців хочуть бачити переселенців з Донбасу серед людей, які очолюють міністерства або державні служби України або керівників адміністрації населеного пункту респондентів.

Дані опитування також свідчать, що лише 31% українців згодні надати право переселенцям з Донбасу голосувати на виборах.

dif.org.ua

Моніторинг Інституту соціології НАНУ "Українське суспільство" - щорічне опитування, яке висвітлює динаміку змін у ставленні населення до внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Проводиться протягом 2015-2018 років у всіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Кожного року було опитано 1800 респондентів віком від 18 років. Презентація опитування "Внутрішньо переміщені особи: реалії і перспективи" проводиться фондом "Демократичні ініціативи" в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Як писало РБК-Україна, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, восени 2018 року за чорношкірого кандидата на президентських виборах готові голосувати за 26% українців, за кандидата-єврея 36%, за кандидата-жінку 72%.

Нагадаємо, що за даними уповноваженого Верховної ради з прав людини, в Україні нараховується близько 1,6 млн внутрішньо переміщених осіб.