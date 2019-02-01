Соціологи прогнозують явку на виборах на рівні 2014

Виборці зі сходу України компенсують відсутність тих, хто розчарувався у політиках

Явка на выборах президента Украины 31 марта 2019 года будет на уровне 2014 года. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала руководитель Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

По ее словам, явка будет примерно такой, какой была в первом туре президентских выборов 2014 года - 59,5%.

"С одной стороны, многие люди разочаровались и не хотят идти на выборы. С другой, прошлые выборы проигнорировала большая часть востока, потому что они не видели там своего кандидата или партии. Сейчас же у них есть несколько кандидатов, и на выборы они пойдут. И эти тенденции уравновесят друг друга", - отметила Бекешкина.

Напомним, ранее Бекешкина выразила сомнения в том, что публикация компроматов на конкурентов перед президентскими выборами будет влиять на голос избирателя.

Отметим, данные опроса Социологической группы "Рейтинг" показали, что три четверти украинцев планируют голосовать на президентских выборах. В частности, 32% респондентов заявили, что однозначно придут на избирательные участки, 42% - скорее придут, 12% точно не будут голосовать, 5% - скорее нет, 9% не определились.