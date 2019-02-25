Соціологи оцінили шанси партій потрапити до наступного складу парламенту

Подолати бар’єр можуть не менше шести політичних сил

Если бы парламентские выборы в Украине проводились в середине февраля, самые высокие шансы преодолеть 5%-ный барьер имели бы шесть партий. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

В середине февраля самый высокий рейтинг имеют партии "Слуга народа" (за нее готовы проголосовать 22,7% тех, кто пойдет на выборы и определился с партией), "Батькивщина" (16,6%), "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (16,2%), "Оппозиционная платформа - "За життя" (11,4%), "Гражданская позиция" (6,0%), "Радикальная партия" (5,7%).

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КМИС провел собственный опрос 8 по 20 февраля 2019 года среди 2042 респондентов по всей территории Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы парламентские выборы в Украине проводились в начале февраля, самые высокие шансы преодолеть пятипроцентный барьер имели бы шесть политических сил.

Отметим, очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в октябре 2019 года. Внеочередные парламентские выборы прошли в Украине 26 октября 2014 года. По партийным спискам на них победил "Народный фронт", получив 22,14% голосов избирателей. За "Блок Петра Порошенко" проголосовали 21,81%, "Самопомощь" получила 10,97%, "Оппозиционный блок" - 9,43%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 7,44%, "Батькивщина" - 5,68%. Другие партии не преодолели 5%-й барьер.