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На дострокових виборах до парламенту можуть потрапити шість партій

Новини » Вибори 2019    20.02.2019 - 10:45
На дострокових виборах до парламенту можуть потрапити шість партій
Фото: будівля Верховної ради (Віталій Носач, РБК-Україна)

Опитування проводилося на початку лютого

Якщо б парламентські вибори в Україні проводилися на початку лютого, найвищі шанси подолати п’ятивідсотковий бар’єр  мали б шість політичних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

На початку лютого найвищий рейтинг мають партії "Слуга народу" (за неї готові проголосувати 18,0% тих, хто піде на вибори), "Батьківщина" (15,4%), "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (14,9%), "Громадянська позиція" (8,0%), "Опозиційна платформа - "За життя" (6,6%), "Радикальна партія" (5,0%).

На дострокових виборах до парламенту можуть потрапити шість партій

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 14 лютого 2019 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, вийти до другого туру президентських виборів, які відбудуться 31 березня 2019 року, найвищі шанси мають Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.

Відзначимо, чергові парламентські вибори в Україні повинні пройти в жовтні 2019 року. Позачергові парламентські вибори пройшли в Україні 26 жовтня 2014 року. За партійними списками на них переміг "Народний фронт", отримавши 22,14% голосів виборців. За "Блок Петра Порошенка" проголосували 21,81%, "Самопоміч" отримала 10,97%, "Опозиційний блок" - 9,43%, "Радикальна партія Олега Ляшка" - 7,44%, "Батьківщина" - 5,68%. Інші партії не подолали 5%-й бар'єр.

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