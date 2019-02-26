Соціологи пояснили, чому підсумки виборів відрізняються від опитувань

На підсумки виборів впливає публікація компроматів і велика динаміка рейтингів

Расхождения между результатом последнего соцопроса и официальными итогами выборов президента Украины случаются, как правило, по двум причинам. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Заложники рейтингов: как соцопросы влияют на результаты президентских выборов".

По словам директора КМИС Владимира Паниотто, расхождения происходят из-за событий накануне выборов (например, из-за появления компромата) или в результате большой динамики рейтингов, когда рейтинг того или иного политика или партии нестабильный. Кроме того, ранее существовал запрет на обнародование данных соцопросов позже, чем за две недели до выборов.

"Все исследования завершали за три недели до выборов. А исследование длится 10-15 дней, то есть данные начинают собирать за месяц до выборов и заканчивают за три недели. А за эти три недели происходят разные события", - объясняет Паниотто.

Неточности соцопросов социологи объясняют еще и тем, что люди не всегда хотят честно отвечать на вопросы. Это зачастую выливается в так называемый скрытый электорат или эффект социально одобряемого ответа.

"Бывает так, что кандидата все время критикуют, и люди не хотят говорить о том, что будут голосовать за такого кандидата", - объясняет Паниотто.

Он подчеркнул, что скрытый электорат может быть у всех участников текущей президентской гонки.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что результаты социологических опросов влияют на электоральные предпочтения украинцев перед выборами.

Ранее социологи также оценили шансы партий попасть в следующий состав Верховной рады.