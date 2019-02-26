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Соціологи пояснили, чому підсумки виборів відрізняються від опитувань

Новини » Вибори 2019    26.02.2019 - 10:22
Соціологи пояснили, чому підсумки виборів відрізняються від опитувань
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На підсумки виборів впливає публікація компроматів і велика динаміка рейтингів

Розбіжності між результатом останнього соцопитування і офіційними підсумками виборів президента України трапляються, як правило, з двох причин. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Заручники рейтингів: як соцопитування впливають на результати президентських виборів".

За словами директора КМІС Володимира Паніотто, розбіжності відбуваються через події напередодні виборів (наприклад, через появу компромату) або в результаті великої динаміки рейтингів, коли рейтинг того чи іншого політика або партії нестабільний. Крім того, раніше існувала заборона на оприлюднення даних соцопитувань пізніше, ніж за два тижні до виборів.

"Всі дослідження завершували за три тижні до виборів. А дослідження триває 10-15 днів, тобто дані починають збирати за місяць до виборів і закінчують за три тижні. А за ці три тижні відбуваються різні події", - пояснює Паніотто.

Неточності соцопитувань соціологи пояснюють ще й тим, що люди не завжди хочуть чесно відповідати на питання. Це найчастіше виливається в так званий прихований електорат або ефект соціально схвалюваної відповіді.

"Буває так, що кандидата весь час критикують, і люди не хочуть говорити про те, що будуть голосувати за такого кандидата", - пояснює Паніотто.

Він підкреслив, що прихований електорат може бути у всіх учасників поточної президентської гонки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що результати соціологічних опитувань впливають на електоральні вподобання українців перед виборами.

Раніше соціологи оцінили шанси партій потрапити до наступного складу Верховної ради.

Соціологи пояснили, чому підсумки виборів відрізняються від опитувань
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