Соціологи оприлюднили рейтинг кандидатів в президенти

У рейтингу відбулися зміни

Если бы президентские выборы в Украине происходили в начале марта, наибольшие шансы выйти во второй тур имели бы Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Лидером президентского рейтинга является Зеленский, которого поддерживают 24,7% тех, кто определился свыбором и намерен голосовать.

Вторую и третью позиции занимают Тимошенко (18,3%) и Порошенко (16,8%).

За Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса 10,3%, за Юрия Бойко - 9,9%, Олега Ляшко - 5,7%, Игоря Смешко - 3,3%, Александра Вилкула и Евгения Мураева - по 2,7%. Почти четверть не определились с выбором кандидата.

Как отмечают социологи "за последнюю неделю укрепили свои позиции Гриценко и Тимошенко".

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 1-7 марта 2019 года среди 5000 респондентов. Метод - личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,5%

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце февраля в рейтинге лидировали Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Как свидетельствуют данные опроса КМИС, если бы президентские выборы в Украине проходили в середине февраля, наибольшие шансы выйти во второй тур имели бы Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.