Соціологи назвали трійку лідерів президентських перегонів

До трійки увійшли Зеленський, Тимошенко і Порошенко

Тройку лидеров в рейтинге кандидатов в президенты возглавляют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на большой опрос четырех исследовательских центров, проведенный в конце января 2019 года.

Согласно опросу, Зеленского готовы поддержать 21,9% среди тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании. Тимошенко поддерживают 19,2%, Порошенко - 14,8%

Далее идут Юрий Бойко - 10,4%, Анатолий Гриценко - 8,4%, Олег Ляшко - 6,5%, Евгений Мураев - 3,4%, Андрей Садовый - 2,4%, Александр Шевченко - 2,2%. Рейтинг других кандидатов - менее 2%.

При этом пкаждый пятый избиратель верит в то, что следующим президентом станет Тимошенко (22,1%). В победу Порошенко верят 16,6% тех, кто намерен принять участие в выборах, Зеленского - 11,1%, Бойко - 4,1%. В том, что другие политики могут занять высший государственный пост, верят менее 3% опрошенных.

Совместный опрос провели Центр "Социальный мониторинг", "Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко, компания "Инфо Сапиенс " и Социологическая группа "Рейтинг" 19 - 30 января 2019 года среди 10 000 респондентов во всех областях Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки: не более 1,0%.

Напомним, очередные президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 28 кандидатов.

На внеочередных выборах президента, которые состоялись 25 мая 2014 года приняли участие 59,48 % избирателей. Уже в первом туре победил Петр Порошенко с результатом 54,70% голосов.

Как сообщало РБК-Украина, в президентских выборах 31 октября 2019 года планируют принять участие три четверти украинцев (74%).