Соціологи назвали причини, чому частина біженців не повернуться в Україну

"Якщо ми запропонуємо пільги або виплати тим, хто зараз перебуває за кордоном, то виникає питання: а тому, хто перебуває, скажімо, в Чернігівській області - не треба нічого платити?"- сказала Лібанова.

В умовах війни у держави зараз дуже обмежені ресурси для того, щоб вона могла щось робити для повернення біженців, вважає директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто.

"Несприятливий психологічний клімат - одна з причин, яка може заважати повернутися. Зараз намічається негативне ставлення до тих, хто виїхав. Поки ми бачимо це тільки в Facebook, але тенденція може стати небезпечною. Тих, хто залишився, переживаючи певні проблеми війни, дратують проблеми українців за кордоном. Тут вони під бомбами, а там проблеми - незручне житло або невчасно виплатили гроші", - вважає він.

На повернення біженців могли б спрацювати програми допомоги від міжнародних організацій, каже експерт. Щоб повернути людей, зараз варто говорити про хороші перспективи, плани відновлення країни, і що в Україну буде надходити багато коштів з-за кордону. Повинні бути програми для повернення та адаптації людей.

"Зараз всі програми розвитку науки призначені для тих, хто поїхав. Я цікавився про підтримку колег-науковців. Всі програми не були орієнтовані на повернення. Але нам треба буде багато людей для відновлення України. Чому ми повинні втрачати населення? І без того у нас буде багато проблем: скільки вже загинули, скільки отримають інвалідність", - додає співрозмовник.