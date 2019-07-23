Соціологи назвали причини низької явки на виборах до Ради

Низька явка на позачергових парламентських виборах пояснюється двома чинниками. Про це повідомляється на сторінці Соціологічної групи "Рейтинг" у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, за даними Центральної виборчої комісії, явка склала 49,8% і вибори підтвердили, що на парламентські вибори ходить менше виборців, ніж на президентські.

Крім того, за розрахунками соціологів, не за місцем реєстрації (на відпочинку, за кордоном) перебувало від 7 до 10% виборців.

"Отже період відпусток точно мав вплив на підсумкову явку", - йдеться в повідомленні.

ratinggroup.ua

Нагадаємо, заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко заявив що явка менше 50% на парламентських виборах для України це незвично низький показник. На думку Радченка, світова тенденція до зниження активності виборців торкнулася України.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на другу половину місяця планували відпустку 24% громадян України. Третина планували провести відпустку за місцем проживання, 37% зазначили, що мають плани відвідати інший регіон України, 18% - поїхати за кордон.