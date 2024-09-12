Социологи назвали главную причину, мешающую половине украинцев чувствовать себя европейцами

В 2024 году около половины украинцев (49%) чувствуют себя европейцами. В то же время 45% респондентов себя европейцем не ощущают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова .

Как отмечают социологи, перед началом полномасштабной войны в 2021 году чувствовали себя европейцами 41% опрошенных, не чувствовали - 49%.

Называя причины, мешающие чувствовать себя европейцем, те респонденты, которые не чувствуют себя европейцами, чаще всего называют низкий уровень благосостояния (75%). Социально-культурные условия жизни назвали 41%, языковые барьеры – 38%.

Еще 33% назвали как причину "неевропейское" сознание, 24% - низкий уровень культуры. Также 24% указали на чувство себя представителем другой культуры, 6,5% – на религиозную принадлежность, 9% указали на нехватку информации о ЕС.

Разница в доходах

Масштабы экономики ЕС и Украины существенно разнятся. Так, по номинальному ВВП экономика Украины составляет менее 1% от экономики ЕС, а по ВВП, рассчитываемый по покупательной способности, - менее 2,5%.

"Оба показателя дают только номинальное представление о разнице в масштабах, но даже если вспомнить, что от 30 до 40% украинской экономики находится в тени, то отставание по объему ВВП все равно будет очень значительным", – говорится в материалах Центра Разумкова.

Население Украины составило 7,89% населения ЕС, а номинальный ВВП - всего около 1%. Отставание происходит, в т. ч. из-за разницы в производительности труда и структуре отраслевых рынков. Такое отставание отразилось на показателе ВВП на душу населения, который в Украине был в 3,32 раза меньше, чем в ЕС, что создало фундамент для разницы в номинальных доходах населения, добавили исследователи.

Социологический опрос проводился Центр Разумков с 6 по 12 июня 2024 года среди 2016 респондентов. Опрос проводился только на территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.