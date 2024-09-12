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Соціологи назвали головну причину, що заважає половині українців відчувати себе європейцями

Україна, Четвер 12 вересня 2024 13:19
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Соціологи назвали головну причину, що заважає половині українців відчувати себе європейцями Фото: половина українців не можуть відчути себе європейцями через бідність
Автор: Олександр Білоус

У 2024 році приблизно половина українців (49%) відчувають себе європейцями. Водночас 45% респондентів себе європейцем не відчуває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Як зазначають соціологи, перед початком повномасштабної війни, у 2021 році, відчували себе європейцями 41% опитаних, не відчували - 49%.

Соціологи назвали головну причину, що заважає половині українців відчувати себе європейцями

Називаючи причини, що заважають відчувати себе європейцем, ті респонденти, які себе європейцями не відчувають, найчастіше називають низький рівень добробуту (75%). Соціально-культурні умови життя назвали 41%, мовні бар’єри - 38%.

Ще 33% назвали як причину "неєвропейську" свідомість, 24% - низький рівень культури. Також 24% вказали на відчуття себе представником іншої культури, 6,5% - на релігійну належність, 9% вказали на брак інформації про ЄС.

Соціологи назвали головну причину, що заважає половині українців відчувати себе європейцями

Різниця в доходах

Масштаби економіки ЄС та України істотно відрізняються. Так, за номінальним ВВП економіка України становить менше 1% від економіки ЄС, а за ВВП, який розраховується за купівельною спроможністю, - менше 2,5%.

Соціологи назвали головну причину, що заважає половині українців відчувати себе європейцями

"Обидва показники дають лише номінальне уявлення про різницю в масштабах, але навіть якщо пригадати, що від 30 до 40% української економіки знаходиться в тіні, то відставання за обсягом ВВП все одно буде дуже значним", - йдеться в матеріалах Центру Разумкова.

Населення України становило 7,89% від населення ЄС, а номінальний ВВП - всього близько 1%. Відставання відбувалось, в т. ч. через різницю у продуктивності праці та у структурі галузевих ринків. Таке відставання відобразилось на показнику ВВП на душу населення, який в Україні був в 3,32 раза меншим ніж в ЄС, що створило фундамент для різниці в номінальних доходах населення, додали дослідники.

Соціологічне опитування проводилося Центру Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року серед 2016 респондентів. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, дві третини українців (64%) вважають вступ до Європейського Союзу та НАТО однаково важливим для країни. При цьому 7% віддали перевагу євроінтеграції України, а 12% заявили, що членство в НАТО зараз важливіше.

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