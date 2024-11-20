Социологи Gallup выяснили, что украинцы думают о переговорах для завершения войны

Половина украинцев (52%) считают, что страна должна стремиться к переговорам о прекращении войны как можно скорее. При этом 38% считают, что Украина должна продолжать вести боевые действия до победы в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Gallup .

Социологи отмечают изменение настроений. Опрос, проведенный в 2022 году, после того, как Россия начала полномасштабное вторжение, показал, что украинцы настроены решительно: 73% опрошенных предпочитли сражаться до победы.

В 2023 году поддержка борьбы до победы снизилась, но более чем в два раза больше украинцев высказались за продолжение борьбы (63%), чем за мир путем переговоров (27%).

Территориальные уступки ради прекращения войны

Значительная часть украинцев, которые выступают за переговоры о быстром прекращении войны, считают, что Украина должна быть открыта для уступки некоторой территории в обмен на мир. Половина этой группы (52%) согласны с тем, что Украина должна быть открыта для некоторых территориальных уступок в рамках мирного соглашения о прекращении войны, в то время как 38% не согласны, а еще 10% не знают.

Социологи Gallup не спрашивали более подробной информации об уровне территориальных уступок, на которые люди были бы готовы.

Однако данные опросов КМИС показывают, что украинцы готовы на минимальные уступки.

Среди украинцев, которые выступают за борьбу до тех пор, пока их страна не победит в войне, почти нет свидетельств того, что их представление о победе меняется. В 2022 и 2023 годах подавляющее большинство (92% и 93% соответственно) украинцев, выступавших за продолжение борьбы, считали, что победа означает возвращение всех территорий, утраченных с 2014 года, включая Крым. В 2024 году эта цифра снизилась лишь до 81%.

Последний опрос Gallup был проведен в августе и октябре 2024 года. Опрос не охватывал оккупированные территории, находящиеся под контролем России. Эти регионы составляют 10-12% населения страны.