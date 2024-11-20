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Соціологи Gallup з'ясували, що українці думають про переговори для завершення війни

Україна, Середа 20 листопада 2024 08:58
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Соціологи Gallup з'ясували, що українці думають про переговори для завершення війни Фото: Переговори для завершення війни підтримують половина українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Половина українців (52%) вважають, що країна має прагнути переговорів про припинення війни якнайшвидше. При цьому 38% вважають, що Україна має продовжувати вести бойові дії до перемоги у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Gallup.

Соціологи відзначають зміну настроїв. Опитування, проведене у 2022 році, після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення, показало, що українці налаштовані рішуче: 73% опитаних вважали за краще боротися до перемоги.

У 2023 році підтримка боротьби до перемоги знизилася, але більш ніж удвічі більше українців висловилися за продовження боротьби (63%), ніж за мир шляхом переговорів (27%).

Соціологи Gallup з'ясували, що українці думають про переговори для завершення війни

Територіальні поступки задля припинення війни

Значна частина українців, які виступають за переговори про швидке припинення війни, вважають, що Україна має бути відкритою для поступки певної території в обмін на мир. Половина цієї групи (52%) погоджуються з тим, що Україна має бути відкрита для деяких територіальних поступок у рамках мирної угоди про припинення війни, тоді як 38% не згодні, а ще 10% не знають.

Соціологи Gallup з'ясували, що українці думають про переговори для завершення війни

Соціологи Gallup не питали більш детальної інформації про рівень територіальних поступок, на які люди були б готові.

Однак дані опитувань КМІС показують, що українці готові на мінімальні поступки.

Серед українців, які виступають за боротьбу доти, доки їхня країна не переможе у війні, майже немає свідчень того, що їхнє уявлення про перемогу змінюється. У 2022 та 2023 роках переважна більшість (92% та 93% відповідно) українців, які виступали за продовження боротьби, вважали, що перемога означає повернення всіх територій, втрачених з 2014 року, включаючи Крим. У 2024 році ця цифра знизилася лише до 81%.

Соціологи Gallup з'ясували, що українці думають про переговори для завершення війни

Останнє опитування Gallup було проведено у серпні та жовтні 2024 року. Опитування не охоплювало окуповані території, що під контролем Росії. Ці регіони становлять 10-12% населення.

Нагадаємо, за даними незалежного "Левада-центру", три чверті росіян підтримують війну проти України. У жовтні 2024 року більше половини хочуть мирних переговорів, проте на своїх умовах, і лише 30% готові повернути захоплені території.

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