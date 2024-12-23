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Социологи фиксируют рост в США сторонников быстрого завершения войны в Украине

Понедельник 23 декабря 2024 00:21
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Социологи фиксируют рост в США сторонников быстрого завершения войны в Украине Фото: в США сравнялось число сторонников продолжения и завершения войны в Украине (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На сегодняшний день около половины граждан США поддерживает предоставление военной и финансовой помощи Украине. В то же время, все больше американцев стремятся к скорейшему окончанию войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцопрос Института исследования общественного мнения Gallup.

По результатам шестого социологического исследования с начала полномасштабного вторжения, 48% опрошенных респондентов высказались за продолжение поддержки Украины отвоевывать территории, которые она потеряла в войне с Россией. В то же время, 50% респондентов поддерживают быстрое завершение конфликта, даже без возможности Украины вернуть все утраченные территории. Этот показатель рос с 33% в августе 2022 года.

Эти данные свидетельствуют об изменении настроений по сравнению с предыдущими опросами, когда большинство американцев поддерживали борьбу до полной победы.

Американцы также разделились во мнениях относительно того, делают ли США слишком много (37%), достаточно (31%) или недостаточно (30%) для помощи Украине. Больше опрошенных, чем в марте 2024 года, считают, что США делают достаточно, тогда как меньше - что недостаточно.

В Институте также констатировали существенные различия во взглядах между представителями главных политических партий в США. Так, республиканцы в основном предпочитают быстрое завершение войны и выступают за уменьшение поддержки Украины - этот показатель по сравнению с последним опросом вырос на 20%. Зато демократы в целом поддерживают длительное участие и продолжение нынешнего уровня помощи Украине - уровень поддержки с момента последнего опроса вырос на 30%.

Кроме того, 68% опрошенных американцев считают, что ни Украина, ни Россия пока не побеждает в войне. Этот показатель примерно равный среди сторонников республиканцев и демократов, а также среди независимых избирателей.

Опрос был проведен с 4 по 15 декабря.

Соцопрос относительно войны РФ с Украиной

По данным опроса Gallup в ноябре, чуть больше половины украинцев (52%) убеждены, что страна должна как можно быстрее стремиться к переговорам о прекращении войны. В то же время, 38% высказались за продолжение боевых действий до победы в войне.

Зато, по другому опросу, украинцы спектично оценивают переговоры с Россией и не поддерживают уступки агрессору.

По результатам опроса российской соцслужбы "Левада-Центр", большинство россиян поддерживают войну против Украины, но отмечен и рост сторонников "мирных переговоров".

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