Соціолог розповіла, які сфери економіки потребують підтримки через карантин

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук (НАН) Елла Лібанова вважає, що є цілі категорії населення, які просто можуть не пережити літа без суттєвої державної підтримки. Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Мова йде, зокрема, про мікрофермерів - якщо вони не зможуть продати вирощені овочі та зелень, а держава їх кине напризволяще, вони просто не виживуть.

"Їм необхідна допомога з логістикою і реалізацією продукції, на яку є попит.

І друге, що треба зробити негайно, бо інакше буде біда - запровадити обмеження щодо експорту зернових. Зима була тепла, весна суха, і ми не можемо розраховувати на дуже високий урожай зернових, як і всі країни. Йдеться не про тотальну заборону, а про введення мита - і тоді люди будуть думати, що їм вигідніше, сплатити і продати зерно за кордон чи реалізувати це в Україні", - зазначила вона.

Лібанова повідомила, що допомогу сервісній сфері треба поділяти: є сервіс розташований у Києві, Львові, Одесі, і є сервіс, розташований у Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській областях, тобто в туристичних регіонах.

"Там він орієнтований не на місцеве населення, а на прибулих. І якщо прибулих не буде (а їх не буде, якщо не працюватиме транспорт, якщо зберігатиметься частина карантинних обмежень), то треба їм допомогти", - зазначила вона.

І коли в в Києві буде попит, то в туристичних регіонах такого його не буде.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у зв'язку з введенням карантину в Україні через коронавірус місцеві бюджети втратять сотні мільйонів гривень.