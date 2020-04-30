Социолог рассказала, какие сферы экономики нуждаются в поддержке из-за карантина

Директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук (НАН) Элла Либанова считает, что есть целые категории населения, которые просто могут не пережить лета без существенной государственной поддержки. Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Речь идет, в частности, о микрофермерах - если они не смогут продать выращенные овощи и зелень, а государство их бросит на произвол судьбы, они просто не выживут.

"Им необходима помощь с логистикой и реализацией продукции, на которую есть спрос. И второе, что надо сделать немедленно, иначе будет беда - ввести ограничения по экспорту зерновых. Зима была теплая, весна сухая, и мы не можем рассчитывать на очень высокий урожай зерновых, как и все страны. Речь идет не о тотальном запрете, а о введении пошлины - и тогда люди будут думать, что им выгоднее, оплатить и продать зерно за границу или реализовать это в Украине", - отметила она.

Либанова сообщила, что помощь сервисной сфере надо разделять: есть сервис расположен в Киеве, Львове, Одессе, и есть сервис, расположен в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской областях, то есть в туристических регионах.

"Там он ориентирован не на местное население, а на прибывших. И если прибывших не будет (а их не будет, если не будет работать транспорт, если будет сохраняться часть карантинных ограничений), то надо им помочь", - отметила она.

И когда в Киеве будет спрос, то в туристических регионах такого не будет.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с введением карантина в Украине из-за коронавируса местные бюджеты потеряют сотни миллионов гривен.