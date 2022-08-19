Війна не змогла психологічно зламати українців, - Антипович

"Ці психологічні зміни нас не зламали, війна нас не зламала, ми психологічно виявилися стійкими. Нам ще говорити про виснаження або про якусь катастрофу не доводиться, ми молодці, суспільство українське - молодці", - сказав він.

Антипович зазначив, що група "Рейтинг" до війни соціологічно вимірювала Індекс життєстійкості, Індекс психологічного виснаження, емоційне напруження, і бачила, що все було не все так гладко.

"Ми і до війни не бачили якихось перспектив, ми дивилися, як все погано, нас не влаштовувала влада, ситуація в державі, ми були незадоволені, не вірили у власні сили. А з війною ми почали вірити в себе", - повідомив соціолог.

Він навів приклад ставлення до держави або економічного становища.

"Так, все погіршується, але на тлі тієї ями, в якій ми знаходимося, а саме війни, звичайно, наші очікування краще. І все, що було в минулому, було, виявляється, не так вже й погано. І 1991 рік, і 2000 рік, і 2010 рік - це все було не так погано і наші вимоги змінилися, ми по-іншому тепер дивимося на світ. Є прості речі: вижити, забезпечити сім'ю, забезпечити безпеку - це прості дуже речі, вони до виживання відносяться. А хочеться вірити, що ми будемо жити краще", - додав Антипович.