Соціолог пояснив, як карантин впливає на рейтинги влади

Епідемія коронавірусу та карантинні заходи, здавалося б, мають впливати негативно на рейтинги влади. З іншого боку, на них можна списати низку економічних невдач.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.

Він говорить, що насправді ВВП розпочав падіння ще із січня, коли ще не було ні карантину, ні епідемії в Україні. Але сьогодні громадяни думають, що причина саме в коронавірусі.

Соціолог був здивований тим, що в Україні і багатьох європейських країнах рейтинг влади зріс на фоні карантину. Це стосується й канцлера Німеччини Ангели Меркель, і президента Франції Еммануеля Макрона, і президента Володимира Зеленського.

"До введення карантину ставлення до Зеленського хоча й було більш позитивним, ніж до попередніх президентів в аналогічний період їхніх каденцій, але тенденції повторювались: різкий сплеск і потім поступовий спад. Але, скажімо, у квітні порівнюючи з лютим довіра до Зеленського трохи зросла. Далі знову почався спад. Якщо чесно, мені важко пояснити цей феномен", - сказав він.

За його словами, оскільки ситуація з епідемією й карантином стала звичною для українців, то надалі вона буде грати проти влади, але не напряму.

Нагадаємо, якщо б вибори президента України відбулися в середині липня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 30,2% громадян.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, на початку травня президентський рейтинг Володимира Зеленського становив 37%.