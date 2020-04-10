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Кількість нових вакансій через карантин зменшилася більш ніж на 40%

Новини » Фінансова криза 2020     10.04.2020 - 16:25
Кількість нових вакансій через карантин зменшилася більш ніж на 40%
Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Навіть ІТ-компанії припиняють найм робітників

За три тижні карантину, введеного урядом України через пандемію коронавірусу, кількість нових вакансій впала на 44%. Про це йдеться в "Економічному огляді тижня" Національного банку України.

Як зазначили в НБУ, через зростання невизначеності навіть ІТ-компанії, найменш вразливі до карантину, зупиняють нові найми.

Кількість нових резюме після зниження в І тиждень карантину надалі практично не змінюється.

Кількість нових вакансій через карантин зменшилася більш ніж на 40%

"Показник навантаження (відношення кількості резюме до кількості вакансій) зріс в усіх сферах, крім роздрібної торгівлі, медицини та с/г", - додали в НБУ.

Кількість нових вакансій через карантин зменшилася більш ніж на 40%

Нагадаємо, за прогнозом Мінекономіки, ситуація на ринку праці України у 2020 році погіршиться в умовах загальносвітового поширення захворюваності на коронавірус. Безробіття зростатиме як внаслідок вивільнення робочої сили в середині країни через зниження економічної активності в Україні в умовах обмеження діяльності ряду сфер економіки на період карантину, так і через повернення частини заробітчан.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Info Sapiens, станом на кінець березня 69% українців відчули негативні наслідки епідемії коронавірусу, зокрема, 60% зазначили фінансові втрати.

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