Соціолог назвав несподіваного суперника ОПЗЖ у рейтингах

Партія "Опозиційна платформа - За життя" мала невелике зниження підтримки відразу після відключення телеканалів і введення санкцій. Після чого її рейтинги залишалися стабільними до відставки голови Верховної ради Дмитра Разумкова.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Що відбувається в ОПЗЖ після санкцій і справ проти Медведчука".

За словами директора групи "Рейтинг" Олексія Антиповича, у частини виборців ОПЗЖ з'явився альтернативний вибір.

"І тепер незначне зниження підтримки цієї партії сталося внаслідок перетікання до Разумкова. Ці перетікання не катастрофічні для ОПЗЖ. Але загалом її електорат досить тепло відноситься до екс-спікера", - сказав соціолог.

Він зазначив, що подальше зміцнення рейтингу Разумкова може послабити електоральні позиції "Оппоплатформи".

Своєю чергою нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич вважає, якщо перетікання відсотків до екс-спікера і є, то воно мізерне, а головна база для формування рейтингу Разумкова - це, за його словами, електорат президента Володимира Зеленського та "Слуги народу".

"Разумков не буде нам конкурентом з наступних причин. Він поділяє принцип євроінтеграції, він за вступ України до НАТО і дотримується тих поглядів, які суперечать принципам прихильників "Опозиційної платформи - За життя" в їхній абсолютній більшості", - сказав Шуфрич.

Разом з тим, директор групи "Рейтинг" стверджує, що негативно вплинути на позиції ОПЗЖ може Євген Мураєв та його партія "Наші".

"Це не Разумков, який не зовсім або навіть повністю не відповідає електоральній ніші ОПЗЖ. А ось Мураєв - це точно та ж ніша, тільки більш сучасна, досить "зубаста", освічена. Там також є перетікання, і зростання Мураєва призводитиме до падіння рейтингу ОПЗЖ", - резюмував Антипович.