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Социолог назвал неожиданного соперника ОПЗЖ в рейтингах

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Киев, Вторник 02 ноября 2021 10:33
Социолог назвал неожиданного соперника ОПЗЖ в рейтингах Фото: социолог назвал неожиданного соперника ОПЗЖ в рейтингах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Партия "Оппозиционная платформа - За життя" имела небольшое снижение поддержки сразу после отключения телеканалов и введения санкций. После чего ее рейтинги оставались стабильными до отставки председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Что происходит в ОПЗЖ после санкций и дел против Медведчука".

По словам директора группы "Рейтинг" Алексея Антиповича, у части избирателей ОПЗЖ появился альтернативный выбор.

"И теперь незначительное снижение поддержки этой партии произошло вследствие перетекания к Разумкову. Эти перетекания не катастрофичны для ОПЗЖ. Но в целом ее электорат достаточно тепло относится к экс-спикеру", - сказал социолог.

Он отметил, что дальнейшее укрепление рейтинга Разумкова может ослабить электоральные позиции "Оппоплатформы".

В свою очередь нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич считает, если перетекание процентов к экс-спикеру и есть, то оно мизерное, а главная база для формирования рейтинга Разумкова - это, по его словам, электорат президента Владимира Зеленского и "Слуги народа".

"Разумков не будет нам конкурентом по следующим причинам. Он разделяет принцип евроинтеграции, он за вступление Украины в НАТО и придерживается тех взглядов, которые противоречат принципам сторонников "Оппозиционной платформы - За жизнь" в их абсолютном большинстве", - сказал Шуфрич.

Вместе с тем, директор группы "Рейтинг" утверждает, что негативно повлиять на позиции ОПЗЖ может Евгений Мураев и его партия "Наши".

"Это не Разумков, который не совсем или даже полностью не соответствует электоральной нише ОПЗЖ. А вот Мураев - это точно та же ниша, только более современная, довольно "зубастая", образованная. Там также есть переток, и рост Мураева будет приводить к падению рейтинга ОПЗЖ", - подытожил Антипович.

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Виктор Медведчук Мураев Дмитрий Разумков Оппозиционная платформа За життя
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