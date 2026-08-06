Социальное жилье в Украине: в каких 5 городах построят первые дома за счет ЕИБ

Первые пилотные проекты социального жилья в Украине реализуются в пяти общинах. На их строительство Европейский инвестиционный банк уже выделил часть запланированного финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

Главное: Первые города-участники: Пилотный проект нового строительства социального жилья стартует в 5 общинах - Кропивницком, Кременчуге, Львове, Николаеве и Житомире.

Пилотный проект нового строительства социального жилья стартует в 5 общинах - Кропивницком, Кременчуге, Львове, Николаеве и Житомире. Европейское финансирование: ЕИБ выделит 400 млн. евро на проект, из которых первые 100 млн. евро Украина уже получила.

ЕИБ выделит 400 млн. евро на проект, из которых первые 100 млн. евро Украина уже получила. Кому будут давать жилье: Приоритет будут иметь ВПЛ, многодетные семьи, люди с инвалидностью, семьи военных и погибших защитников, а также дети-сироты.

Приоритет будут иметь ВПЛ, многодетные семьи, люди с инвалидностью, семьи военных и погибших защитников, а также дети-сироты. Стоимость социальной аренды: Арендная плата будет составлять в среднем не более 25-30% от совокупного дохода семьи, а для отдельных льготных категорий жилье может быть бесплатным.

Арендная плата будет составлять в среднем не более 25-30% от совокупного дохода семьи, а для отдельных льготных категорий жилье может быть бесплатным. Собственность общин: Новопостроенные квартиры будут оставаться в коммунальной собственности городов, а решение о предоставлении жилья и конкретных ставках аренды будут принимать местные советы.

Какие города стали участниками проекта

По словам Шуляк, первыми городами, где появится социальное жилье, стали Кропивницкий, Кременчуг, Львов, Николаев и Житомир.

Речь идет о пилотном проекте, реализуемом при поддержке Европейского инвестиционного банка. В общей сложности финансовое учреждение согласилось предоставить 400 млн евро на строительство социального жилья, из которых Украина уже получила 100 млн евро.

Она уточнила, что сначала на участие в проекте подали заявки 25 общин. После нескольких этапов отбора в финал дошли пять общин. Сейчас их финансовые модели переданы Министерству финансов для оценки финансовой устойчивости. После этого ЕИБ приступит к финансированию.

Когда начнется строительство

Шуляк сообщила, что строительство первого социального жилья будет происходить параллельно с подготовкой законопроекта о фонде жилья социального назначения.

Документ планируют принять в следующем году, однако европейские партнеры согласились начать финансирование еще до его принятия из-за значительной нужды в социальном жилье, прежде всего для внутренне перемещенных лиц.

По ее словам, в пилотных общинах предусмотрено новое строительство жилья, которое будет находиться в собственности общин. В профильном комитете и министерстве также обсуждают возможность формирования фонда социального жилья за счет выкупленных квартир или части жилья от застройщиков.

Кто сможет получить социальное жилье

Как отметила Шуляк, решение о предоставлении жилья, условиях социальной аренды и ее стоимости каждая община будет принимать самостоятельно на сессиях местных советов.

Приоритетное право на социальное жилье будут иметь многодетные семьи, люди с инвалидностью, семьи военнослужащих и погибших защитников, а также дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Она также подчеркнула, что социальное жилье не стоит путать с доступным. В рамочном законе "Об основных основах жилищной политики" предусмотрено, что право на тот или иной механизм поддержки будет определяться в зависимости от доходов семьи.

Если семья может воспользоваться льготной ипотекой или другими инструментами приобретения жилья, ей будет предлагаться доступное жилье. Если же уровень дохода этого не позволяет, он сможет претендовать на социальную аренду.

По словам Шуляк, арендная плата за социальное жилье в среднем будет составлять не более 25-30% дохода семьи, однако будет рассчитываться индивидуально. Для отдельных семей или граждан такая аренда может быть бесплатной.

Она добавила, что реализация пилотного проекта в пяти городах позволит отработать модель, которую в будущем планируют распространить на другие общины Украины.