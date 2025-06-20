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Предпосылки для создания фонда социального жилья должны принять до конца 2026 года, - Шуляк

Украина, Пятница 20 июня 2025 17:45
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Предпосылки для создания фонда социального жилья должны принять до конца 2026 года, - Шуляк Фото: Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Кроме принятия законопроекта №12377 - "Об основных принципах жилищной политики", Украине следует создать новое законодательство относительно фонда социального жилья, а также провести ряд изменений на уровне Налогового кодекса, что даст возможность вывести рынок аренды из тени. Это нужно для полноценной жилищной реформы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк во время обсуждения "Обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц в Украине. Текущее состояние и возможные пути для улучшения ситуации", организованного международным фондом "Возрождение" и Черкасским правозащитным центром.

Она сообщила, что выполнение "жилищных" индикаторов программы Ukraine Facility, по которой Украина получает от ЕС 50 млрд евро до 2027 года - лишь первый шаг к успешной жилищной реформе.

По ее словам, первый индикатор - принятие законопроекта "Об основных принципах жилищной политики" (№12377) дает только ее старт.

"Этот законопроект рамочный, однако для запуска реформы он - необходимая предпосылка, поскольку он определяет основные направления будущей реформы. Кроме этого, для полноценной реформы нужно создать и принять еще несколько важных законопроектов, но нужны будут и изменения правил игры на арендном рынке", - пояснила Шуляк.

Она напомнила, что у принятия законопроекта №12377 в Ukraine Facility зафиксирован дедлайн - 4 квартал текущего года. Следующий важный дедлайн - принятие законопроекта о фонде социального жилья, из которого оно будет предоставляться, в частности, в социальную аренду и как служебное жилье.

"Все, что касается фонда социального жилья, на сегодня является огромной проблемой на уровне органов местного самоуправления. Если оценить, что у нас с социальным жильем в Украине, то можно сказать, что оно просто равно нулю. Те десятки объектов, которые на сегодня есть, они точно не могут обеспечить ту потребность, которую нужно обеспечивать. Поэтому следующее законодательство будет касаться в индикаторах именно социального жилья", - пояснила Шуляк.

Она указала, что работа над созданием этого законопроекта начата, не дожидаясь принятия рамочного, поскольку принять его нужно не позднее чем в 4 квартале 2026 года.

Этот фонд, пояснила нардеп, будет на балансе общин и именно община будет предоставлять его в социальную аренду, платежи от которой будут направляться в местные бюджеты - револьверные фонды, в которых они будут накапливаться для целевого использования.

Кроме этого, из фонда социального жилья можно будет получать служебное жилье, но с одним условием - такое жилье нельзя будет приватизировать, то есть оно будет предоставляться во временное пользование.

В то же время, отметила Шуляк, параллельно нужно менять и Налоговый кодекс, наводя порядок в законодательстве, которое касается аренды. На сегодня большинство сделок, касающихся взаимоотношений арендодатель-арендатор, в тени. Не защищены, пояснила Шуляк, люди, которые предоставляют квартиры в аренду, как и те, которые берут квартиры в аренду. Кроме этого, проигрывает государство, поскольку в его случае речь идет о непоступлении налогов в государственный бюджет. С действующей системой налогообложения практически невозможно будет вывести этот рынок в тень, убеждена Елена Шуляк.

"Поэтому здесь уже началась соответствующая работа на уровне того, чтобы вести переговоры с Министерством финансов, с профильным Комитетом, для того, чтобы снижать налоговую нагрузку. На сегодня она достаточно высокая. Один НДФЛ только для тех, кто сдает в аренду квартиры - 18%, плюс военный сбор 5%", - напомнила она.

И это, по мнению Шуляк, всегда будет таким барьером для того, чтобы жилье не предоставлялось в аренду по белым договорам и всегда будет находиться в тени.

"Если это не исправить, прозрачных правил на арендном рынке не будет, а это значит, что социальную аренду как инструмент эффективно реализовать будет сложно", - резюмировала нардеп.

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Елена Шуляк Верховная рада Слуга народа
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