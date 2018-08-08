Співробітники ДСНС ліквідували розлив азотної кислоти у Дніпропетровській області

Перевищень небезпечної концентрації парів азотної кислоти немає

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідували розлив азотної кислоти у Дніпропетровській області. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Роботи по нейтралізації місця витоку азотної кислоти завершили о 21:00, було залучено 7 одиниць техніки та 35 співробітників ДСНС. 8 серпня планується перекачка азотної кислоти з пошкодженої цистерни в іншу.

"Місця розливу просипані вапном, каустичною содою, піском та пролиті водою. Перевищень небезпечної концентрації парів азотної кислоти немає. Загроза населеним пунктам відсутня", - повідомляють у ДСНС.

Нагадаємо, на трасі в Дніпропетровській області з автоцистерни витекло близько 4 тонн азотної кислоти. Автоцистерна перевозила азотну кислоту у кількості 24 тонн. Витік стався у першому відсіку цистерни, де знаходилось 8 тонн азотної кислоти. Кількість азотної кислоти, що витекла, становить близько 3-4 тонн, на площі 40-45 кв. м.