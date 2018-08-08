Сотрудники ГСЧС ликвидировали разлив азотной кислоты в Днепропетровской области

Превышений опасной концентрации паров азотной кислоты нет

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ликвидировали разлив азотной кислоты в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Работы по нейтрализации места утечки азотной кислоты завершили в 21:00, было привлечено 7 единиц техники и 35 сотрудников ГСЧС. 8 августа планируется перекачка азотной кислоты из поврежденной цистерны в другую.

"Места разлива посыпаны известью, каустической содой, песком и пролиты водой. Превышений опасной концентрации паров азотной кислоты нет. Угроза населенным пунктам отсутствует", - сообщают в ГСЧС.

Напомним, на трассе в Днепропетровской области из автоцистерны вытекло около 4 тонн азотной кислоты. Автоцистерна перевозила азотную кислоту в количестве 24 тонн. Утечка произошла в первом отсеке цистерны, где находилось 8 тонн азотной кислоты. Количество азотной кислоты, что вытекла, составляет около 3-4 тонн, на площади 40-45 кв. м.